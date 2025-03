Polizeirapport

Autofahrer stirbt nach Selbstunfall in Murg SG

Ein 61-jähriger Autofahrer ist am Sonntag um 22.30 Uhr in Murg SG tödlich verunfallt. Der Mann prallte in einer wegen Bauarbeiten gesperrten Autobahneinfahrt in einen Betonpfeiler und wurde aus dem Fahrzeug geschleudert.

Das zerstörte Auto am Unfallort. Bild: kantonspolizei st.gallen

Die aufgebotenen Rettungskräfte trafen den Mann mit schwersten Verletzungen an, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Montag in einer Mitteilung. Trotz Reanimation sei der in der Region wohnhafte Schweizer noch auf der Unfallstelle gestorben.

Am Fahrzeug und an der Strasse entstand Sachschaden von rund 40'000 Franken. Die Walenseestrasse blieb während der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung für rund zwei Stunden gesperrt. (sda)