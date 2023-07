Polizeirapport

Das haben zwei Diebe am Openair Frauenfeld alles zusammengeklaut

Einmal unaufmerksam und schon ist das Handy oder das Nötli weg. Solche Situationen können einem den Festival-Sommer schön verderben. Verantwortlich dafür sind häufig sogenannte Diebesbanden. Nun hat die Kantonspolizei Zürich zwei solche Diebe ertappt und das Diebesgut sichergestellt. Und da ist ganz schön was zusammengekommen:

Die beiden Kolumbianer im Alter von 29 und 36 Jahren waren am Freitagmorgen am Hauptbahnhof einer Patrouille aufgefallen. Als sich diese nicht ausweisen konnten, wurden sie auf den Polizeiposten gebracht. Hier ergab sich, dass die zwei Männer am Bahnhof ein Schliessfach gemietet hatten.

«Bei der Kontrolle des gemieteten Schliessfachs konnten rund zwei Dutzend Mobiltelefone sichergestellt werden», schreibt die Kapo in der Medienmitteilung. Und weiter: «Die umfangreichen Ermittlungen ergaben, dass die beiden mutmasslichen Täter den Geschädigten die Mobiltelefone sowie das Bargeld wahrscheinlich am Openair Frauenfeld entwendeten.»

Die mutmasslichen Diebe wurden der Staatsanwaltschaft übergeben und befinden sich in Untersuchungshaft. (leo)