Bereits 2021 wurden in Oberwil zwei Bankomaten gesprengt. (Archivbild) Kantonspolizei Baselland

Polizeirapport

Mehrere Täter sprengen Bankomaten in Oberwil BL

Mehrere Täter haben am frühen Dienstagmorgen einen Bankomaten im Dorfzentrum von Oberwil BL gesprengt. Verletzte gab es gemäss der Polizei keine. Ob die Täter Geld erbeuteten, war zunächst unklar.

«Wir haben kurz nach 4.30 Uhr Meldungen erhalten, dass es mehrere Detonationen gab», sagte ein Sprecher der Polizei Basel-Landschaft auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA und bestätigte damit verschiedene Medienberichte. Ob es tatsächlich mehrere Detonationen waren, müsse noch verifiziert werden.

Betroffen war gemäss dem Polizeisprecher eine Bank im Dorfzentrum von Oberwil BL. Im Vorraum der Bank kam es zu einem Brand, der durch die Feuerwehr gelöscht wurde. «Der Brand dürfte in Zusammenhang mit der Detonation stehen», so der Polizeisprecher weiter.

Die Polizei geht von mehreren Tätern aus, die motorisiert unterwegs waren. Ob sie Geld erbeuteten, werde derzeit geprüft. Die Fahndung nach ihnen läuft.

Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner von benachbarten Gebäuden wurden sicherheitshalber evakuiert. Experten prüfen derzeit die Statik des Gebäudes, in dem sich die Bank befindet sowie der umliegenden Häuser. (nil/sda)