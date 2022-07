Mann in Basel von drei Dieben ausgeraubt und verletzt

Ein 55-Jähriger ist am Samstagnachmittag in der Wallstrasse in Basel von drei Dieben ausgeraubt worden. Der Mann wurde dabei verletzt.

Um 15.45 Uhr rempelten drei Unbekannte das Opfer in der Wallstrasse nahe der Elisabethenstrasse von hinten an. Dabei fiel der Mann zu Boden, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte. Ihm wurden anschliessend Armbanduhr und eine Tragtasche geraubt.

Die Täter flüchteten dann über die Bollwerk-Promenade in Richtung Heuwaage. Der Ausgeraubte wurde durch die Sanität in die Notfallstation eingewiesen. (sda)