Mit Brandverletzungen aufgefundene Frau gestorben

Die Frau, die am Freitagabend in Basel-Stadt mit schweren Brandverletzungen aufgefunden worden war, ist am Samstag im Universitätsspital Zürich verstorben. Gemäss bisherige Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf Dritteinwirkung.

Passanten hatte die schwer verletzt Frau kurz nach 23 Uhr an der Ecke Wiesenstrasse/Wiesendamm aufgefunden. Einen Tag nach der Einlieferung sei sie ihren Verletzungen im Spital erlegen, teilte die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt am Sonntag mit. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. (sda)