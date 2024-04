Polizeirapport

Seniorin übergibt in Chur 100'000 Franken an Schock-Betrüger

Eine 87-jährige Frau hat am Dienstag in Chur nach einem sogenannten Schockanruf über hunderttausend Schweizer Franken an einen Betrüger übergeben. Das Geld sei nach einem Unfall notwendig als Kaution für ihre Tochter, hatte ihr zuvor eine Telefonbetrügerin erklärt.

Die Betrügerin hatte die Seniorin am Dienstagmittag angerufen und sich als Churer Staatsanwältin ausgegeben, wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch mitteilte. Die Tochter der Seniorin habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei welchem eine Frau das Leben verloren habe. Nun müsse eine Kaution geleistet werden.

Die laut Polizei gutgläubige und hilfsbereite Frau übergab anschliessend einem unbekannten Mann, welcher vor dem Hauseingang wartete, über hunderttausend Schweizer Franken. Die Kantonspolizei hat zum Betrug Ermittlungen aufgenommen.

Die Kantonspolizei empfiehlt bei Anrufen mit einer schockierenden Nachricht, verbunden mit einer Geldforderung, sofort den Anruf zu beenden - egal wer anrufe. Für weitere Informationen zu Schockanrufen verweist die Polizei auf die Webseite der Schweizerischen Kriminalprävention. (sda)