Polizeirapport

Helikopterabsturz in Vétroz VS – eine Person leicht verletzt

Das Wrack des Helikopters bei Vétroz. Bild: Kapo Wallis

Beim Absturz eines Helikopters auf einem Übungsgelände in Vétroz VS ist am Samstagnachmittag einer der beiden Insassen leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich beim Flugunterricht.

Der Helikopter sei um 13.20 Uhr aus unbekannten Gründen auf dem Boden aufgeschlagen und auf der Seite liegend zum Stillstand gekommen, teilte die Kantonspolizei Wallis am Samstagabend mit. Der 41-jährige Fluglehrer sei bei dem Unfall leicht verletzt und mit der Ambulanz ins Spital gebracht worden.

Dem 62-jährigen Flugschüler sei nichts passiert. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) habe eine Untersuchung zur Klärung der Unfallursache eingeleitet. Die strafrechtlichen Ermittlungen würden von der Bundesanwaltsc(BA) haft zusammen mit dem Bundesamt für Polizei (fedpol) und der Kantonspolizei Wallis geführt.

Wenige Stunden zuvor war auf dem Flugplatz Sitterdorf TG ein Helikopter bei Landeanflug zur Seite gekippt. Die 30-jährige Pilotin und drei Passagiere im Alter zwischen 23 und 60 Jahren blieben unverletzt. (sda)