Jugendlicher Motorradfahrer stirbt nach Unfall in Spital

Ein 16-jähriger Motorradfahrer, der in der Nacht auf Donnerstag in Grosswangen LU mit einem Auto zusammengeprallt ist, ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Der junge Mann sei am Donnerstagnachmittag im Spital verstorben, teilte die Luzerner Polizei am Freitag mit.

Der Jugendliche war ohne Helm unterwegs und hatte sich bei der Kollision lebensbedrohlich verletzt. Der 26-jährige Automobilist war betrunken: Er hatte über zwei Promille Alkohol intus. (sda)