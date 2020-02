Schweiz

Polizeirapport

Stall in Herdern TG niedergebrannt – 160 Schweine tot



Kapo Tg

Am frühen Dienstagmorgen ist in Herdern TG ein Schweinestall in Brand geraten. Personen wurden keine verletzt. 20 Schweine konnten gerettet werden, rund 160 Tiere fielen dem Feuer zum Opfer.

Die Feuerwehr war kurz nach fünf Uhr alarmiert worden. Der Stall an der Berghofstrasse stand da bereits in Flammen.

Dank des schnellen Einsatzes des Betriebsleiters hätten noch rund 20 Tiere aus dem brennenden Stall gerettet werden können, teilte die Thurgauer Polizei am Dienstag mit. Der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Franken.

Die Ursache muss nun noch geklärt werden. Die Löscharbeiten wurden vom einem Mitarbeiter des Amtes für Umwelt begleitet. (sda)