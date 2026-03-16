Polizeirapport

Polizei fast sechs Tatverdächtige nach Angriff auf Männer in Zürich

Mehrere Männer haben in der Nacht auf Sonntag in der Stadt Zürich drei Passanten angegriffen und verletzt. Die Polizei nahm sechs mutmassliche Täter fest.

Der erste Angriff ereignete sich am Samstagabend kurz nach 23.30 Uhr beim Bahnhof Stadelhofen. Die alarmierte Polizei traf dort auf einen verletzten 19-Jährigen, der offenbar von einer unbekannten Gruppe junger Männer zunächst verbal angepöbelt und anschliessend geschlagen wurde, wie die Stadtpolizei am Montag mitteilte. Der Mann erlitt Verletzungen im Gesicht und musste ins Spital gebracht werden. Die Täter flüchteten.

Gegen Mitternacht wurde die Polizei erneut aufgeboten. Diesmal griff eine Gruppe junger Männer zwei Passanten in der Europaallee an und verletzte sie. Die beiden Männer im Alter von 45 und 58 Jahren mussten ebenfalls mit Kopfverletzungen im Spital behandelt werden.

Der Polizei gelang es schliesslich, sechs mutmassliche Täter im Alter zwischen 15 und 19 Jahren zu verhaften. Sie stammen aus der Schweiz, Italien, Kroatien und Eritrea. Die Polizei schliesst nicht aus, dass in beiden Fällen dieselben Täter beteiligt waren. (hkl/sda)