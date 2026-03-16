15-Jähriger versprüht Pfefferspray in Schulhaus in Uznach SG
Ein 15-jähriger Schüler hat am Montagvormittag im Gang des Schulhauses Haslen in Uznach SG einen Reizstoff versprüht. Rund 45 Schülerinnen und Schüler erlitten einen Reizhusten und brennende Augen.
Die betroffenen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren wurden durch die Fachpersonen des Rettungsdienstes sowie die Angehörigen des Sanitätszugs der Feuerwehr Rapperswil-Jona medizinisch begutachtet. Das teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Montag mit.
Die Chemiewehr Rapperswil-Jona sowie das Kompetenzzentrum Forensik der Polizei identifizierten den Reizstoff als Pfefferspray. Einen solchen stellte die Polizei bei einem 15-jährigen Schüler sicher.
Die betroffenen Schülerinnen und Schüler konnten nach dem medizinischen Untersuch wieder nach Hause. Der Unterricht am Nachmittag fand normal statt. (hkl/sda)