Polizeirapport

Treffen sich zwei BMW-Fahrer in Neuenkirch LU – Unfall

Am Dienstagmorgen ist es auf der Luzernstrasse in Neuenkirch (Ortsteil Hellbühl) zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt, der Sachschaden beträgt ca. 80'000 Franken.

Einer der beschädigten BMW. bild: kantonspolizei luzern

In der Medienmitteilung der Kantonspolizei Luzern heisst es dazu: «Am Dienstag (13. Februar 2024, ca. 07:15 Uhr) fuhr ein Autofahrer auf der Neuenkirchstrasse in Richtung Hellbühl. Vor der Einmündung in die Luzernstrasse hielt er sein Fahrzeug an. Zur selben Zeit fuhr ein anderer Autofahrer von Emmenbrücke her in Richtung Hellbühl. Aus noch ungeklärten Gründen geriet das Auto nach rechts und prallte gegen das noch auf der Neuenkirchstrasse stehende Fahrzeug.»

Der andere BMW. bild: kantonspolizei luzern

Die Bilanz: Beide Autos waren nicht mehr fahrbar und mussten abtransportiert werden. Der Sachschaden wird auf ca. 80'000 Franken geschätzt. (red.)