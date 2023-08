Polizeirapport

Auto fährt Verkehrsdienstmitarbeiter in Rapperswil-Jona über Fuss

Ein Mitarbeiter des Verkehrsdiensts ist am Samstagabend in Rapperswil-Jona von einem Auto angefahren worden. Statt dem Handzeichen des 38-Jährigen zu folgen, fuhr der unbekannte Autolenker ihm über den Fuss und anschliessend einfach davon.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 21.20 Uhr an der Kreuzung Zürcherstrasse/Rütistrasse, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Der unbekannte Autofahrer, wollte in die Rütistrasse einbiegen, der Verkehrsdienstmitarbeiter signalisierte ihm, die Umfahrung zu nutzen.

Der Fahrer eines mutmasslich schwarzen Volvos mit Zürcher Kontrollschildern missachtete das Handzeichen. Stattdessen fuhr er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn in die gesperrte Rütistrasse. Dabei fuhr er dem Verkehrsdienstmitarbeiter über den Fuss. Dieser wurde dabei leicht verletzt. (sda)