Polizeirapport

Flugunfall bei Yverdon-les-Bains geht glimpflich aus

Ein Motorflugzeug vom Typ Piper hat am Dienstagnachmittag auf dem Flugplatz von Yverdon-les-Bains (VD) den Start verpasst. Es kollidierte am Ende der Startbahn mit Segelflugzeugen, die in der Nähe abgestellt waren. Die drei Personen im Flugzeug blieben unverletzt und konnten das Flugzeug selbstständig verlassen.

Der Vorfall wurde gegen 15.00 Uhr gemeldet, wie ein Sprecher der Waadtländer Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte. Das Flugzeug sowie einige Segelflugzeuge seien beschädigt worden, präzisierte er.

Die genauen Gründe für den Unfall während des Startmanövers waren am frühen Dienstagabend noch nicht bekannt. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursache und den Hergang des Unfalls zu klären. (sda/lyn)