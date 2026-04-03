Mann in Bülach ZH angeschossen – Tatverdächtiger festgenommen

Polizeirapport

Mann in Bülach ZH mehrfach angeschossen – Tatverdächtiger festgenommen

Nach einer Schiesserei in Bülach ZH ist am Freitagmorgen ein Tatverdächtiger in Kriens LU verhaftet worden. Bei der Schussabgabe wurde am Donnerstagabend ein Mann schwer verletzt.

Es sei an der Allmendstrasse gegen 22 Uhr zu mehreren Schussabgaben auf einen 51-jährigen Türken gekommen, teilte die Kantonspolizei Zürich am Freitag mit. Durch die Schüsse sei der Mann schwer verletzt worden. Er musste durch einen Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden.

Der mutmassliche Schütze, ein 54-jähriger Türke, der das Opfer kannte, flüchtete nach der Schussabgabe in einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Gegen 10 Uhr verhaftete die Luzerner Polizei den Mann in Kriens.

Der genaue Tathergang sowie das Tatmotiv seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese werden durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltdelikte geführt. Für die Spurensicherung stand das Forensische Institut Zürich im Einsatz, wie es weiter hiess. (sda)