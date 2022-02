Auto überschlägt sich bei Selbstunfall in Lommiswil SO

Bild: Kapo so

Ein Lenker hat am Donnerstag in Lommiswil SO die Kontrolle über sein Auto verloren. Das Auto überschlug sich - und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Lenker erlitt leichte Verletzungen.

Zum Selbstunfall auf der Selzacherstrasse kam es um 13.40 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mitteilte. Im Bereich einer leichten Linkskurve geriet der Lenker aus noch zu klärenden Gründen am rechten Fahrbahnrand ins angrenzende Wiesland und verlor dort die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Bild: Kapo so

Schliesslich prallte das Auto in die Böschung der BLS-Gleisunterführung. Dort überschlug es sich. Der leicht verletzte Fahrzeuglenker konnte das auf dem Dach liegende Auto selbständig verlassen. (sda)