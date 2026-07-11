Polizeirapport

Basel: Räuber entreissen 72-Jähriger Schmuck

Zwei Unbekannte haben am Samstagmorgen in Basel eine 72-jährige Frau beraubt und dabei leicht verletzt. Die Fahndung verlief zunächst erfolglos.

Die Tat geschah kurz vor 09.30 Uhr an der Riehenstrasse, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mitteilte. Die beiden Täter hätten die Frau angesprochen. Einer der beiden habe ihr unvermittelt ein Schmuckstück geraubt – und sie tätlich angegriffen, als sie danach gegriffen habe. Daraufhin sei die 72-Jährige gestürzt.

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Beide Täter sollen etwa 1,70 Meter gross, schwarzhaarig und von nordafrikanischem Typ sein. Einer sprach Französisch mit arabischem Akzent, hatte schwarze haare und trug einen Traineranzug mit etwas Rotem, heisst es in der Mitteilung. Der andere trug schwarze Kleidung. (sda)