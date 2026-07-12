Polizeirapport

Rothenhausen TG: Velofahrer wird von Auto erfasst und verletzt

Ein Velofahrer ist am Samstag in Rothenhausen TG von einem Auto erfasst worden. Der 61-Jährige erlitt leichte bis mittelschwere Verletzungen und wurde von einer Ambulanz in ein Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 9.15 Uhr auf der Mettlenstrasse. Ein 28-jähriger Autofahrer war in Richtung Mettlen unterwegs und bog auf die Puppikonerstrasse ab, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Dabei kollidierte das Auto mit dem entgegenkommenden Velofahrer. (sda)