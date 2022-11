58-jähriger Mann in Basel mit einer Stichwaffe verletzt

Das Opfer sei kurz nach 11.20 Uhr durch einen als ungepflegte Erscheinung beschrieben Unbekannten um Bargeld angegangen worden. teilte die Basler Staatsanwaltschaft am Montag mit. Auf die abschlägige Antwort hin, habe der Täter den Angesprochenen mit einer Stichwaffe verletzt und in Richtung Petersplatz die Flucht ergriffen.

Just beim Eingang zur Notfallstation des Universitätsspitals Basel ist am Sonntagmittag ein 58-jähriger Mann von einem unbekannten Täter mit einer Stichwaffe verletzt worden. Vermutet wird eine Tat aus dem Bereich der Beschaffungskriminalität.

Die UN-Klimakonferenz in Scharm El-Scheich hat den Klimawandel endlich wieder in den öffentlichen Brennpunkt gestellt. Die folgenden Grafiken zeigen, wie sich unser Planet bereits verändert hat und wie das Weltklima in Zukunft aussehen könnte.

Die 27. Weltklimakonferenz im ägyptischen Scharm El-Scheich ist in vollem Gang. Am Roten Meer beraten Vertreterinnen und Vertreter aus knapp 200 Staaten zwei Wochen lang darüber, wie der Kampf gegen die globale Erderwärmung verstärkt werden kann. Zuletzt trat man an den UN-Klimakonferenzen aber mehrheitlich auf der Stelle.