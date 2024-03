Polizeirapport

Schwer verletztes Kind nach Verkehrsunfall in Mogelsberg

Bei einer Kollision mit einem Auto ist am Dienstag in Mogelsberg SG ein neunjähriger Knabe schwer verletzt worden. Er musste in ein Spital geflogen werden.

Ein 65-jähriger Mann war mit seinem Auto auf der Unterdorfstrasse in Richtung Neckertalstrasse unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein neunjähriger Knabe mit seinem Kickboard auf der Böschenbachstrasse und bog in die Unterdorfstrasse ab.

Dabei sei es zur Kollision zwischen dem Kind und dem Auto gekommen, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Mittwoch mit. Der Neunjährige stürzte und wurde vom Auto mehrere Meter mitgeschleift. (rbu/sda)