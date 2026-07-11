Polizeirapport

Brand in Sax SG: Feuerwehrmann erleidet wegen Hitze Kreislaufschwäche

Beim Löschen eines Scheunenbrandes in Sax SG am Samstag hat ein Feuerwehrmann eine Kreislaufschwäche erlitten und musste ins Spital gebracht werden. Grund dafür dürften neben der hohen körperlichen Belastung auch die aktuellen Temperaturen sein, teilte die Polizei mit.

Das Feuer brach kurz nach 12.45 Uhr im Futtermittellager einer Scheune aus, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Samstagnachmittag schrieb. Insgesamt 56 Feuerwehrleute standen bei den Löscharbeiten im Einsatz.

Es entstand grosser Schaden beim Brand. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Neben den hitzebedingten Herausforderungen sei auch die Wasserknappheit ein Problem gewesen – so mussten die Einsatzkräfte auf weiter entfernte Wasserreserven zurückgreifen, so die Polizei weiter.

Die aus dem Stall evakuierten Kühe und Kälber konnten bei benachbarten Betrieben im Schatten untergebracht werden. Sie blieben alle heil.

So auch der Kuhstall. Eine Brandschutzwand verhinderte zunächst ein Übergreifen der Flammen. Um Glutnester zu bekämpfen, mussten die Einsatzkräfte die Brandschutzwand und Teile des Daches jedoch öffnen.

Die genaue Brandursache war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft St.Gallen beauftragte das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei mit der Ermittlung. (sda)