Hatte in Kandersteg zu tun: Kantonspolizei Bern. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Kandersteg: Frontalkollision zweier Autos – eine Person schwer verletzt

Am frühen Montagnachmittag sind in Kandersteg auf der Zufahrtsstrasse zum Autoverlad zwei Autos frontal kollidiert. Eines der Autos kam im Gleisbereich zum Stillstand. Vier Personen wurden beim Unfall verletzt, eine davon schwer.

Auf der Zufahrtsstrasse zur Autoverladestation Kandersteg BE sind am frühen Montagnachmittag zwei Autos frontal kollidiert. Vier Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Es kam zu Einschränkungen im Bahnverkehr.

Wie die Berner Kantonspolizei am Abend mitteilte, wurde eine Frau in einem der beiden Autos eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshelikopter brachte die Schwerverletzte ins Spital.

Zwei weitere Autoinsassen wurden mit leichten bis mittelschweren Verletzungen per Ambulanz ins Spital gebracht. Eine leicht verletzte vierte Person konnte vor Ort medizinisch betreut werden.

Einschränkung des Bahnverkehrs

Eines der beiden Unfallautos kam nach der Kollision im Gleisbereich zum Stillstand, weshalb es vorübergehend zu Einschränkungen des Bahnverkehrs kam.

Beide Fahrzeuge mussten mit einem Kran geborgen werden. Der betreffende Strassenabschnitt war wegen der Rettungs- und Unfallarbeiten während rund viereinhalb Stunden gesperrt. Eine örtliche Umleitung durchs Dorf wurde durch die Feuerwehr eingerichtet, so dass auch die Zufahrt zum Autoverlad gewährleistet war. Dennoch kam es zu Stau.

Die BLS transportiert in Kandersteg BE und in Goppenstein VS Autos auf der Bahn vom Kanton Bern ins Wallis und umgekehrt. Die Züge fahren via Löschberg-Scheiteltunnel. Kurz vor 17.00 Uhr herrschte nach Angaben dieses Unternehmens auf der BLS-Webseite Normalbetrieb im Autoverlad. (sda)