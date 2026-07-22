Polizeirapport

Bündner Polizei stellt über 1,5 Kilogramm Drogen sicher

Der Kantonspolizei Graubünden sind Anfang Juli in Domat/Ems GR und Chur zwei mutmassliche Betäubungsmittelhändler ins Netz gegangen. Bei den Festnahmen sowie den anschliessenden Hausdurchsuchungen wurden insgesamt über 1,5 Kilogramm Drogen sichergestellt.

Ein 22-jähriger Albaner trug bei einer Kontrolle in Domat/Ems gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei vom Dienstag 100 Gramm Kokain und 20 Gramm Heroin auf sich. Bei einer anschliessenden Durchsuchung seines Wohnorts stellten die Einsatzkräfte weitere 895 Gramm Kokain sowie 140 Gramm Heroin sicher.

Über 1,5 Kilogramm Kokain und Heroin fand die Polizei. Bild: Kantonspolizei Graubünden

In Chur kontrollierte die Stadtpolizei Chur einen 37-jährigen Schweizer. Dabei wurden rund 24 Gramm Kokain, 18 Gramm Heroin sowie eine kleine Menge Kokain-Base festgestellt. Eine anschliessende Hausdurchsuchung der Kantonspolizei führte zur Sicherstellung weiterer 339 Gramm Heroin.

Die Kantonspolizei nahm beide Männer fest. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. (sda)