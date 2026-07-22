Polizeirapport

Schweizer (67) stirbt bei Unfall in Österreich

Im österreichischen Andelsbuch ist am Dienstag ein 67-jähriger Schweizer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei Vorarlberg mitteilt, war er auf einem Töff unterwegs, als ein Velofahrer auf der Höhe einer Bachüberführung vom Veloweg aus die Strasse überqueren wollte. Dabei kam es zur Kollision.

Der Töfffahrer fuhr deshalb wohl Richtung linker Fahrbahnrand und geriet auf das Trottoir. Der Motorblock seines Töffs verkeilte sich daraufhin im Brückengeländer und der Mann wurde vom Fahrzeug geschleudert.

Er stürzte rund 14 Meter tief in die Bregenzerache, einem Zufluss des Bodensees. Der Schweizer blieb bäuchlings mit dem Kopf unter Wasser liegen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen erlag er noch vor Ort seinen Verletzungen, teilt die Polizei mit.

Der Velofahrer wurde beim Unfall schwer verletzt. Er wurde mit dem Helikopter in ein Spital gebracht. Die Strasse musste während des Rettungseinsatzes teilweise komplett gesperrt werden. (vro)