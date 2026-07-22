Polizeirapport

Balkonbrand in Schmerikon SG: 20'000 Franken Schaden

Bei einem Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses am Dienstag in Schmerikon ist ein Sachschaden von rund 20'000 Franken entstanden. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Nach den Löscharbeiten brach die Feuerwehr zur Kontrolle Teile des Daches auf.

Bei der Kantonspolizei gingen am Dienstagnachmittag mehrere Meldungen ein, dass auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses Karton in Brand geraten sei. Anwohnende hatten bereits mit dem Löschen des Brandes begonnen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Dies schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch in einer Mitteilung.

Es war kein offenes Feuer zu sehen, als die Feuerwehr mit den Löscharbeiten begann. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Das Gebäude wurde evakuiert und die Feuerwehr begann ebenfalls mit Löscharbeiten. Offenes Feuer war zu diesem Zeitpunkt gemäss der Polizei nicht mehr zu sehen, jedoch gab es eine starke Rauchentwicklung.

Der Brand verursachte grossen Schaden. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Am Balkon und am Gebäude entstand Sachschaden von rund 20'000 Franken, heisst es im Communiqué weiter. Im Einsatz standen die zuständige Feuerwehr mit 32 Angehörigen sowie die Kantonspolizei St. Gallen. Die Brandursache wird abgeklärt. (sda)