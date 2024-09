Polizeirapport

Sie verletzten einen Mann in Dietlikon schwer – Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto

Am frühen Morgen des Ostermontags hat eine Gruppe junger Männer in einer Tiefgarage in Dietlikon einen Mann mit Fusstritten gegen den Kopf schwer verletzt.

Die Kantonspolizei Zürich veröffentlichte im September bereits einen ersten Zeugenaufruf. Die bisherigen Ermittlungen ergaben jedoch keine zielführende Hinweise auf die Täterschaft.

Die Polizei sucht nach diesen drei Männern. bild: kapo zürich

Aus diesem Grund veröffentlicht die Kantonspolizei Zürich im Auftrag der Staatsanwaltschaft I nun ein unverpixeltes Bild der drei dringend tatverdächtigen Personen.

Personen, die Angaben zur Tat oder zu den abgebildeten Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 058 648 48 48, in Verbindung zu setzen. (cma)