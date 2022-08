Polizeirapport

Gutmütige Seniorin wird in Zufikon AG Opfer von «Wasserglas-Trick»

Die Aargauer Kantonspolizei hat am Dienstagnachmittag zwei mutmassliche Trickdiebe festgenommen. Sie werden verdächtigt, eine 85-jährigen Frau in deren Wohnung in Zufikon AG beraubt zu haben.

Die Beraubte war Opfer eines «Wasserglas-Tricks» geworden, wie die Aargauer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Zwei junge Männer hätten an der Haustüre des späteren Raubopfers über Hunger und Durst geklagt, worauf die Seniorin sie hereingebeten und ihnen sogar eine Mahlzeit zubereitet habe.

Die beiden Männer nutzten dies aus und machten sich gemäss Communiqué mit Geld, das sie im Schlafzimmer aufgefunden hatten, aus dem Staub. Die alarmierte Polizei nahm noch am selben Nachmittag beim Bahnhof Berikon AG zwei Männer fest, auf welche die Personenbeschreibung des Raubopfers zugetroffen habe. Es handelt sich um Rumänen im Alter von 21 und 23 Jahren. (sda)