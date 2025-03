Schwerer Unfall in Unterenfelden AG: Lastwagen rammt Zug

Polizeirapport

Schwerer Unfall in Unterenfelden AG: Lastwagen prallt in Zug

Der Fahrer des Lastwagens wurde beim Unfall eingeklemmt. Bild: BRK News

In Unterenfelden AG ist am Dienstagmorgen ein Lastwagen in einen Zug gekracht. Der Lastwagenchauffeur wurde dabei eingeklemmt; er konnte aber von Ersthelfern befreit werden. Dies vermeldete ein Sprecher der Kapo Aargau gegenüber BRK-News.

Die Zugstrecke sowie die Strasse wurden gesperrt. Bild: BRK News

Weitere Personen seien nicht verletzt worden. Als sich der Unfall zutrug, hätten Unterhaltsarbeiten auf der Strasse stattgefunden. Ob dieser Umstand einen Einfluss auf den Unfallhergang hatte, sei Bestandteil der laufenden Untersuchungen.

Die Strasse und die Zugstrecke mussten wegen des Unfalls komplett gesperrt werden. (cpf)