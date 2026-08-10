Polizeirapport

Gleitschirmpilot wird bei Absturz in Rueras GR schwer verletzt

Ein Gleitschirmpilot ist am Samstagnachmittag im Gebiet Crispalt Pign in Rueras abgestürzt. Der 65-Jährige wurde gemäss der Polizei schwerverletzt geborgen und durch die Rega in ein Spital im Kanton Luzern geflogen.

Der 65-Jährige nahm an einem Gleitschirmrennen teil, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag in einer Mitteilung schrieb. Gegen 14 Uhr stürzte er im felsigen Gelände ab.

Rettungsspezialisten des Schweizerischen Alpen-Clubs (SAC) bargen den Mann zusammen mit der Rega. Unter der Leitung der Bundesanwaltschaft, welche für Flugunfälle zuständig ist, klärt die Polizei gemäss Communiqué die genauen Umstände ab, welche zum Unfall geführt haben. (dab/sda)