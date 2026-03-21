Polizeirapport

Sedrun GR: Auto fährt in Schülerlagergruppe – eine Person tot

In Sedrun hat sich am Freitagvormittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein 87-jähriger Autofahrer hatte Gas- und Bremspedal verwechselt und ist in eine Schülerlagergruppe mit Begleitpersonen gefahren. Eine 47-jährige Frau starb, zwei Jugendliche wurden schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen kurz vor 10 Uhr auf einer Quartierstrasse in Sedrun, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Erste Erkenntnisse zeigen, dass der 87-jährige Autofahrer aus Versehen das Gas- statt das Bremspedal betätigte.

Das Auto beschleunigte und erfasste vier Personen. Es handelte sich um Mitglieder einer Schülerlagergruppe mit Begleitpersonen. Eine 47-jährige Frau wurde so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort starb. Laut Blick soll es sich um die Lagerleiterin handeln. Zwei mittelschwer bis schwer verletzte 13-jährige Mädchen wurden ins Spital geflogen.

Ein Bub wurde zudem leicht verletzt. Die weiteren Mitglieder der Gruppe wurden durch ein Care Team betreut.

Die Staatsanwaltschaft Graubünden und die Kantonspolizei klären nun die genauen Umstände, die zum Unfall geführt haben. (vro)