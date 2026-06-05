Polizeirapport

35-Jähriger in Zusammenhang mit Brand in Basel festgenommen

Nach einem Fassadenbrand auf dem Dreispitz-Areal in Basel am Mittwoch hat die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft einen 35-jährigen Schweizer festgenommen. Er steht unter Verdacht, den Brand gelegt zu haben, wie die Behörde am Freitag mitteilte.

Im Rahmen von Ermittlungen sei der Mann als Tatverdächtiger identifiziert und am Donnerstag festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft hat beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft gegen ihn beantragt, wie sie schreibt.

Der genaue Tathergang und das Motiv der mutmasslichen Brandstiftung seien noch nicht geklärt und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Weitere Angaben würden derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht.

Die Feuerwehr war am Mittwoch zu einem Brand an der Münchensteinerstrasse ausgerückt, wie es damals hiess. Bei ihrem Eintreffen sei die Fassade eine Gewerbehauses bereits in Flammen gestanden. Verletzt worden sei niemand, es sei aber grosser Sachschaden entstanden.

(dsc/sda)