Polizeirapport

Zwei Personen bei Unfall mit LKW in Ebikon LU verletzt

Bei einem Unfall mit einem Entsorgungslastwagen in Ebikon LU sind zwei Personen verletzt worden.

Der LKW war bereits am vergangenen Mittwoch von der Strasse abgekommen und in einer Wiese umgekippt, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte.

Eine der verletzten Personen musste ins Spital gefahren werden. Der Sachschaden an Fahrzeug und Land beläuft sich auf rund 300'000 Franken. Warum es zum Unfall auf der Ebrütistrasse kam, war am frühen Freitagabend noch unklar.

(sda)