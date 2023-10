Die Kreuzung Pfingstweidstrasse/Hardstrasse war vorübergehend nicht befahrbar. bild: watson

Polizeirapport

Chemieunfall bei Zürcher Hardbrücke – aus einem Fass traten giftige Gase aus

Mehrere hundert Personen sind bei der Hardbrücke in Zürich am Freitagabend wegen eines Chemieunfalls kurzzeitig aus umliegenden Gebäuden evakuiert worden. Sechs Personen mussten laut Behörden zur medizinischen Abklärung ins Spital gebracht werden.

Die Rettungskräfte waren mit einem Grossaufgebot vor Ort. bild: watson

Grund war ein Fass vor einem Büro- und Gewerbegebäude, aus dem wegen einer chemischen Reaktion mehrerer Substanzen giftige Gase aufgestiegen waren, wie Schutz und Rettung Zürich mitteilte. Die Behörden warnten die Bevölkerung daraufhin, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen auszuschalten.

Das Fass wurde durch Angehörige der Berufsfeuerwehr in Chemieschutzanzügen in einem Überfass deponiert und anschliessend fachgerecht auf einer Sonderabfallstelle entsorgt, wie es in der Mitteilung hiess. Die evakuierten Gebäude und Strassensperre konnte noch am Freitagabend wieder freigegeben werden.

Die Warn-App des Bundes, Alertsuisse, warnte vor austretenden, giftigen Chemikalien. bild: alertsuisse

Mehrere gingen selbständig in den Notfall

Von den neun Personen, die medizinisch vor Ort untersucht wurden, wurden sechs mit leichten Symptomen zur weiteren Abklärung ins Spital gebracht. Laut Mitteilung haben sich zudem mehrere Personen selbständig in Notfallstationen begeben.

Polizei, Feuerwehr und Sanität waren mit einem Grossaufgebot vor Ort. Der Einsatz band laut Mitteilung viele Ressourcen diverser Disziplinen, da zu Beginn nicht klar war, wie gross das Ereignis wird. Nach einer Weile konnte ein Teil der angeforderten Mittel wieder abgezogen werden. (sda)