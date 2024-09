Polizeirapport

Mann stirbt nach Explosion in Wohnung in La Tour-de-Peilz VD

Ein Mann ist nach einer Explosion in einer Wohnung im waadtländischen La Tour-de-Peilz am Montagmorgen tot aufgefunden worden. Zudem brach nach der Explosion ein Feuer aus, wobei zwei Personen eine Rauchvergiftung erlitten. Sie wurden zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und eine Untersuchung durch den diensthabenden Staatsanwalt eingeleitet, wie die Waadtländer Kantonspolizei am frühen Montagabend mitteilte.

Die Polizei wurde gegen 10.20 Uhr über die Explosion in einer Mietwohnung in dem Gebäude informiert. Die Rettungsdienste waren schnell vor Ort und evakuierten das Gebäude. Dabei fanden sie den leblosen Körper des Verstorbenen.

Ob er der Mieter der betroffenen Wohnung war, war am Montagabend noch unklar. Auch die Ursache der Explosion sowie die Todesursache müssten noch ermittelt werden, hiess es weiter. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eingeleitet. (sda)