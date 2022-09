Polizeirapport

Velofahrer nach Kollision mit stehendem Lastwagen schwer verletzt

Ein Velofahrer ist am Montagnachmittag in Nenzlingen BL in einen stehenden Lastwagen geprallt. Der 45-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Helikopter ins Spital geflogen.

Der Lastwagen habe zu dem Zeitpunkt am Fahrbahnrand der Baselstrasse gestanden und sei entladen worden, teilte die Polizei Basel-Landschaft am Montagabend mit. Der Unfallhergang sei unklar. Die Polizei sucht deshalb Zeugen. (sda)