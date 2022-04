Überholmanöver auf Trottoir in Rheinfelden AG fordert drei Verletzte

Eine 62-jährige Autofahrerin hat am Freitagnachmittag in Rheinfelden ein anderes Fahrzeug rechts überholt – auf dem Trottoir. Beim Wiedereinbiegen geriet sie auf die andere Fahrbahn und prallte in ein entgegenkommendes Auto. Dabei wurden drei Personen verletzt.

Durch die Wucht des Zusammenstosses auf der Strasse Rheinfelden-Kaiseraugst sei das aus der Gegenrichtung kommende Auto zusätzlich noch in das dahinter fahrende Auto geschoben worden, teilte die Kantonspolizei Aargau am Samstag mit. Dieses wurde nur leicht beschädigt, im Gegensatz zum Totalschaden bei den beiden direkt involvierten Fahrzeugen.

Drei Autolenker verletzt

Bei den Verletzten handelt es sich um die Fahrerinnen und Fahrer der drei Autos. Sie wurden in umliegende Spitäler gebracht. Der Unfallverursacherin sei der Führerausweis vor Ort entzogen worden. Zum Glück habe sich zum Unfallzeitpunkt niemand auf dem Trottoir befunden, schrieb die Polizei.

Der nicht ganz alltägliche Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag in Rheinfelden. Bild: Kantonspolizei Aargau

Für die Rettungsarbeiten standen neben der Polizei auch die örtliche Feuerwehr sowie ein Abschleppwagen im Einsatz. Auf welchem Grund die Fahrerin auf das Trottoir fuhr, sei noch nicht bekannt. Die Kantonspolizei nahm entsprechende Ermittlungen auf.

(dsc/sda)