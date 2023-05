Polizeirapport

Mann stirbt nach Schüssen im Tessin – Schütze verhaftet

In Aurigeno TI hat ein 42-jähriger Schweizer am Dienstagmittag mehrere Schüsse auf einen 41-jährigen Schweizer abgegeben. Der 41-Jährige erlag seinen Verletzungen. Der Schütze wurde eine Stunde nach der Tat in Losone TI verhaftet.

Wie die Tessiner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte, gab der 42-Jährige die Schüsse in der Nähe eines Schulzentrums ab. Der Vorfall habe aber nichts mit dem Schulbetrieb zu tun, heisst es. Nach den Schüssen floh der Mann in einem Auto. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein.

(yam/sda)