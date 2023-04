Polizeirapport

33-jähriger Mann bei Streit in Zürich mit Stichwaffe verletzt

Bei einem Streit zwischen zwei Männern am Samstag in Zürich ist einer der beiden mit einer Stichwaffe schwer verletzt worden. Der mutmassliche 30-jährige Täter konnte zunächst flüchten, wurde dann aber festgenommen.

Zum Streit kam es im Ausgehviertel in der Nähe der Langstrasse kurz nach 18 Uhr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Vor Ort fanden die ausgerückten Einsatzkräfte demnach einen 33-jährigen Mann, der Stichverletzungen aufwies. Schutz & Rettung Zürich habe den Mann sofort in ein Spital gebracht, wo er notoperiert worden sei. Die genauen Umstände und Hintergründe werden ermittelt. (sda)