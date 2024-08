Polizeirapport

Brand in Mühlehorn GL aufwändig gelöscht – Feuerwerk als «mögliche Ursache»

Wegen eines Brandes in einem Wohnhaus-und Geschäftshauskomplex in Mühlehorn GL vom Donnerstagabend ist die Feuerwehr den ganzen Freitag über im Einsatz gestanden. 1.-August-Feuerwerk sei eine mögliche Brandursache, teilte die Kantonspolizei Glarus am Freitagabend mit.

Das stark beschädigte Gebäude in Mühlehorn GL. Bild: Kantonspolizei Glarus

Der Brand in der Dörflistrasse in Mühlehorn war kurz nach 22.30 Uhr der Polizei gemeldet worden. Er breitete sich vor allem in den oberen Stockwerken des Gebäudes rasch aus und richtete Millionenschaden an.

Der Brand habe am Freitag eingegrenzt und unter Kontrolle gehalten werden können, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr habe mit Kranfahrzeugen und Bagger Hohlräume im Gebäude geöffnet und Glutnester ausgeräumt. Dabei habe sich auch starker Rauch gebildet.

Der in Brand geratene Gebäudekomplex befindet sich beim Bahnhof Mühlehorn. Unterstützt wurden die Feuerwehren Glarus Nord und Weesen deswegen von einem Lösch- und Rettungszug der SBB. Der Bahnverkehr war drei Stunden lang unterbrochen.

Die Brandursache sei weiterhin unbekannt, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Das Abbrennen von 1.-August-Feuerwerk sei «eine mögliche Ursache». Zur Zeit des Brandausbruchs seien in Mühlehorn die Feuerwerke in vollem Gang gewesen. (dab/sda)