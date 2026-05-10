Polizeirapport

Mädchen (4) wird am Bodensee von Zug erfasst und stirbt

Ein vierjähriges Mädchen hat am Samstagabend einen Bahnübergang am Bodensee mit seinem Laufrad überquert. Dabei wurde es von einem Zug erfasst und tödlich verletzt, teilt die zuständige Polizei mit.

Die Halbschranken seien bereits geschlossen gewesen. Das Mädchen sei trotzdem über den Bahnübergang gefahren. Es habe sich um einen Regionalexpress gehandelt, der von Überlingen in Richtung Radolfzell gefahren sei.

Die Vierjährige sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Spital geflogen worden. In der Nacht starb das Mädchen gemäss Polizei an seinen Verletzungen.

Im Zug sollen etwa 65 Fahrgäste gesessen haben, die alle körperlich unverletzt blieben. (hkl)