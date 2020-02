Schweiz

Polizeirapport

92-jähriger Geisterfahrer verursacht im Tessin Unfall und stirbt



Die Autobahn A2 bleibt bis 24 Uhr in nördlicher Richtung gesperrt.

Ein 92-jähriger Falschfahrer hat auf der Autobahn A2 bei Rancate TI einen Unfall mit insgesamt fünf Fahrzeugen verursacht. Der Mann verstarb noch vor Ort.

Zum Unfall kam es kurz nach 17.30 Uhr auf der Autobahn A2 in Richtung Norden, wie die Kantonspolizei Tessin am Samstagabend mitteilte. Der 92-jähriger Schweizer fuhr in die falsche Richtung, nachdem er auf dem Gebiet von Capolago die Fahrtrichtung geändert hatte, wie es weiter heisst.

Kurz nach dem Autobahnkreuz in Mendrisio kollidierte er nacheinander mit vier Fahrzeugen, von denen zwei ihre Fahrt fortsetzten.

Nach dem Unfall waren Patrouillen der Kantonspolizei Tessin, die Stadtpolizei Mendrisio sowie die Feuerwehr von Mendrisio und weitere Rettungskräfte im Einsatz. Der 92-Jährige verstarb an den Folgen seiner Verletzungen vor Ort. Die sechs Insassen der anderen beteiligten Fahrzeuge erlitten leichte Verletzungen.

Die Autobahn bleibt bis 24.00 Uhr in nördlicher Richtung gesperrt.

(dsc/sda)