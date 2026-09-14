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Polizei vermutet Brandstiftung in Kreuzlinger Mehrfamilienhaus

Ein Triopan-Faltsignal der Feuerwehr, fotografiert im Ausbildungszentrums Andelfingen (AZA) des Amts fuer Militaer und Zivilschutz des Kantons Zuerich am Mittwoch, 15. April 2026 in Andelfingen. (KEYS ...
Am Sonntagabend ist in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Kreuzlingen ein Feuer ausgebrochen.Bild: keystone
Polizeirapport

Polizei vermutet Brandstiftung in Kreuzlinger Mehrfamilienhaus

14.09.2026, 13:4014.09.2026, 13:40

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Kreuzlingen ist am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. Es gab keine Verletzten. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Die Einsatzkräfte wurden um 23.15 Uhr alarmiert. Sie hätten den Brand in einer Wohnung schnell unter Kontrolle bringen und löschen können, teilte die Thurgauer Kantonspolizei am Montag mit.

Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes mussten vorsorglich evakuiert werden. Es entstand Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen wurde der Brand vorsätzlich verursacht. Die genauen Umstände werden noch abgeklärt. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Strafuntersuchung eröffnet. (sda)

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