Polizeirapport

Wohl Pyros gezündet: Polizei sucht mit unverpixelten Bildern nach diesen Fussballfans

Die Kantonspolizei Bern fahndet nach zwei Fussballfans. Dazu hat sie am Donnerstag unverpixelte Bilder veröffentlicht. Die beiden Männer werden dringend verdächtigt, Handlichtfackeln und Knallpetarden am Cupfinal 2025 gezündet und damit Menschen gefährdet zu haben.

Bild: kantonspolizei bern

Bild: kantonspolizei bern

Die Polizei hatte im Vorfeld bereits verpixelte Bilder von vier Verdächtigen veröffentlicht. Die Identitäten von deren zwei seien mittlerweile geklärt, meldet die Kantonspolizei Bern. Die anderen zwei seien trotz intensiver Fahndungsmassnahmen bislang unbekannt. Personen, die Hinweise zur Identität der Gesuchten geben können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Bern zu melden. (dab)