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276 Fahrzeuge in Glarus zum Schulstart zu schnell unterwegs

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Glarner Polizei kontrolliert Autos rund um Schulen – so viele waren zu schnell unterwegs

17.09.2026, 10:4117.09.2026, 10:41

Die Kantonspolizei Glarus hat in den ersten Schulwochen verstärkte Kontrollen rund um Schulhäuser und Kindergarten in allen drei Gemeinden durchgeführt. Von 6279 Fahrzeugen waren 276 zu schnell unterwegs.

Glarus Polizei Schulstart
Die Kantonspolizei Glarus hat im Rahmen des Schulstarts Kontrollen durchgeführt.Bild: kantonspolizei glarus

Während die meisten Fälle gemäss einer Mitteilung der Polizei vom Donnerstag im Ordnungsbussenverfahren erledigt werden konnten, musste fünf Personen rapportiert werden. Die höchsten gemessenen Geschwindigkeiten innerorts betrugen 76 Stundenkilometer (km/h) bei erlaubten 50, 55 km/h bei erlaubten 40 und 52 km/h bei erlaubten 30.

Über einen Zeitraum von insgesamt 45,5 Stunden war die Kantonspolizei zudem an Schulwegen präsent. Dabei wurden unter anderem Verstösse gegen die Gurtentragepflicht, unlesbare Kontrollschilder, die Verwendung des Mobiltelefons während der Fahrt und Lernfahrten ohne L-Schild festgestellt.

Fünf Jugendliche werden wegen des Fahrens eines E-Trottinetts vor Erreichen des erforderlichen Mindestalters verzeigt. Zwei weitere Verzeigungen betreffen nicht vorschriftsgemässe Mofas. (dab/sda)

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