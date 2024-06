Polizeirapport

Berner Polizei zeigt 26 Personen an und stellt 12 Fahrzeuge sicher

Die Kantonspolizei Bern hat am Wochenende gezielte Verkehrskontrollen in der Region Bern durchgeführt. Sie zeigte 26 Personen an und stellte 12 Fahrzeuge sicher, wie sie am Montag mitteilte.

Die Polizei legte den angezeigten Personen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz zur Last, insbesondere wegen unerlaubten Abänderungen am Fahrzeug, wie sie in einer Mitteilung schrieb.

Insgesamt hielt die Polizei 39 Fahrzeuge zu einer Kontrolle an, wie es weiter hiess. 34 davon kontrollierte sie in einer Prüfhalle. Bei 14 Fahrzeugen stellte sie Anzeichen von unerlaubten Abänderungen und technischen Mängeln fest. 12 Fahrzeuge wurden sichergestellt, bei zwei weiteren verhinderte sie die Weiterfahrt.

Die Kontrollen führte die Polizei am vergangenen Samstag in den Abend- und Nachtstunden in der Region Bern durch. Kontrolliert wurden vor allem Fahrzeuge, die unnötigen Lärm verursachten und bei denen der Verdacht auf unerlaubte Abänderungen bestand. (sda)