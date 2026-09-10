Reisecar verunfallt zwischen Susch und Zernez GR – mehrere Personen gestorben
Das betroffene niederländische Busunternehmen Oad schrieb auf der Webseite:
Sobald mehr Klarheit herrsche, werde man die Angehörigen der betroffenen Reisenden schnellstmöglich informieren und unterstützen.
Zum Unfall sei es um etwa 16.45 gekommen, als der Car von Zernez Richtung Susch fuhr, sagte der Sprecher Roman Rüegg der Kantonspolizei am Abend vor Ort den Medien. Der Car sei mit der Leitplanke kollidiert und daraufhin von der Strasse gestürzt und seitlich liegengeblieben. Derzeit laufe die Bergung der Opfer und des Fahrzeugs. Der Reisecar sei gut besetzt gewesen. Wie viele Personen sich darin befanden, sagte der Sprecher noch nicht.
Beim Unfall des Reisecars in Susch starben mehrere Personen. Ebenso wurden mehrere Personen verletzt. Weitere Informationen folgen.— Kantonspolizei GR (@KapoGR) September 10, 2026
Für Angehörige und Konsulate stehe eine Hotline zur Verfügung, wie die Polizei auf X schrieb. Betroffene wurden gebeten, die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden zu kontaktieren.
Infolge des Unfalls war die Engadinerstrasse zwischen Zernez und Susch gesperrt. Die Achse Julierpass-Ofenpass-Münstertal ins Südtirol war nicht beeinträchtigt. Wann die Strasse freigegeben könne, konnte der Sprecher noch nicht sagen. (hkl/sda)
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