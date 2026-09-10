Zahlreiche Rettungskräfte sind am Donnerstagabend im Einsatz. Bild: keystone

Polizeirapport

Reisecar verunfallt zwischen Susch und Zernez GR – mehrere Personen gestorben

In Graubünden sind beim Unfall eines niederländischen Reisecars in Susch mehrere Personen gestorben. Weitere Menschen wurden zudem verletzt, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte.

Das betroffene niederländische Busunternehmen Oad schrieb auf der Webseite:

«Wir sind zutiefst erschüttert über den tragischen Busunfall in der Schweiz. Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen und ihren Angehörigen.»

Sobald mehr Klarheit herrsche, werde man die Angehörigen der betroffenen Reisenden schnellstmöglich informieren und unterstützen.

Zum Unfall sei es um etwa 16.45 gekommen, als der Car von Zernez Richtung Susch fuhr, sagte der Sprecher Roman Rüegg der Kantonspolizei am Abend vor Ort den Medien. Der Car sei mit der Leitplanke kollidiert und daraufhin von der Strasse gestürzt und seitlich liegengeblieben. Derzeit laufe die Bergung der Opfer und des Fahrzeugs. Der Reisecar sei gut besetzt gewesen. Wie viele Personen sich darin befanden, sagte der Sprecher noch nicht.

Für Angehörige und Konsulate stehe eine Hotline zur Verfügung, wie die Polizei auf X schrieb. Betroffene wurden gebeten, die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden zu kontaktieren.

Infolge des Unfalls war die Engadinerstrasse zwischen Zernez und Susch gesperrt. Die Achse Julierpass-Ofenpass-Münstertal ins Südtirol war nicht beeinträchtigt. Wann die Strasse freigegeben könne, konnte der Sprecher noch nicht sagen. (hkl/sda)

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