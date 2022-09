Polizeirapport

Brand in Kehrsatz BE führt zu Verkehrsbehinderungen

In Kehrsatz BE hat es am Dienstagmorgen in einer Schreinerei gebrannt. Der Verkehr im betroffenen Gebiet musste umgeleitet werden.

Zum Brand sei es am Kirchackerweg in Kehrsatz gekommen, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag Meldungen aus diversen Medien bestätigte. Beim betreffenden Gebäude handle es sich um eine Schreinerei Ob es Verletzte gegeben habe, sei noch unklar, der Einsatz sei noch im Gange.

Laut TCS ist die Umfahrungsstrasse Kehrsatz in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr werde via Kehrsatz-Dorf umgeleitet. (sda)