Stall auf Bauernhof in Albeuve FR bei Vollbrand zerstört

In der Freiburger Gemeinde Albeuve ist ein Stall am Samstag in Vollbrand geraten und zerstört worden. Verletzt wurde niemand. In dem betroffenen Holzgebäude befanden sich laut Polizei keine Tiere. Die Brandursache war zunächst unklar.

bild: kantonspolizei fribourg

Die Rettungskräfte wurden gegen 16.15 Uhr über den Brand alarmiert, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilte. Als die Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, stand der Stall in Vollbrand. Gut zwei Stunden später brachten sie den Brand unter Kontrolle.

Die Höhe des Sachschadens stand zunächst nicht fest. Die Behörden leiteten eine Untersuchung zur Ermittlung der Brandursache ein. (sda)