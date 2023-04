Polizeirapport

Kleinkind nach Sturz in Wassereimer im Spital gestorben

Ein einjähriger Knabe ist nach einem Sturz in einen vollen Wassereimer in Basadingen TG am Sonntag wenig später im Spital gestorben. Dies teilte die Kantonspolizei Thurgau am Montag mit.

Der Knabe war am Sonntagmittag aus unbekannten Gründen in den vollen Wassereimer gefallen. Die Mutter reanimierte laut Polizeiangaben das Kleinkind und leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Die Rettungsflugwacht brachte den Einjährigen ins Spital.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, war zunächst unklar. Die Polizei leitete Ermittlungen ein. (sda)