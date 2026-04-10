Polizeirapport

Vermisste Frau in Les Geneveys-sur-Coffrane NE tot aufgefunden

Eine vor rund zwei Wochen als vermisst gemeldete Frau ist am späten Donnerstagnachmittag in der Nähe von Les Geneveys-sur-Coffrane NE tot aufgefunden worden. Die Polizei schliesst eine Fremdeinwirkung aus. Die Todesursache sei bekannt.

Die 54-Jährige war am 26. März als vermisst gemeldet worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zwei Tage davor hatte sie ihren Wohnort in Geneveys-sur-Coffrane verlassen. Die Polizei beschrieb die Frau als «psychisch labil». (hkl/sda)